إعلام عبري: رئيس الموساد تسلّم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين من قطر

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن وسائل إعلام عبرية أنباء تفيد بأن رئيس جهاز الموساد دافيد بارنيا تسلّم قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين لدى حماس من الوسيط القطري قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام عبرية أشارت في وقت سابق من اليوم إلى أن بارنيا سيلتقي وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني؛ لبحث آخر التفاصيل المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى.

فيما قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم تحديد أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم أو أسماء الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال.

وأكد الهندي خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" أنه في حال تم الاتفاق على أسماء الأسرى لدى المقاومة الذين سيتم إطلاق سراحهم والأسرى الفلسطينيين سيدخل الاتفاق حيز.