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BBC

"لا أتوقف عن التفكير".. نتنياهو يوجه رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة

10:08 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة أرشيفية

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مصراوي

وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال كلمة له الأربعاء: " أقول لعائلات المختطفين إنني لم أتوقف لحظة عن التفكير في معاناتكم، ونعمل دون تردد لإعادة جميع المختطفين، وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "الصفقة جاءت بسبب الضغط العسكري الهائل للجيش الإسرائيلي على حماس في غزة، وكذلك الضغط الدبلوماسي، كما أن الصفقة تشمل زيارة الصليب الأحمر لباقي المختطفين وتقديم العلاج لهم، فبإمكاننا في هذه المرحلة تحقيق هدف إطلاق سراح النساء والأطفال وهذا واجب بالنسبة لنا".

وأشار نتنياهو: "إعادة المخطوفين مهمة مقدسة، لكن لا يمكننا تحقيق هذا الهدف دائما بوسائل عسكرية، فنحن نستغل كل فرصة ممكنة لإعادة المختطفين في غزة، و أريد أن أكون واضحا بأن الحرب ستتواصل حتى تحقيق كل الأهداف والقضاء على حماس".

وأكد نتنياهو: "الصفقة لن تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضالعين في قتل إسرائيليين،كما أن الصليب الأحمر سيُسمح له بزيارة الرهائن المتبقين في غزة".

عائلات الأسرى الإسرائيليين الأسرى الإسرائيليين في غزة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إعادة جميع المختطفين

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