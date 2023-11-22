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BBC

جيك سوليفان: قطر معنية بإعلان توقيت تنفيذ الهدنة في غزة

09:38 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

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مصراوي:

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن قطر هي من ستعلن توقيت قرار الهدنة ووقف إطلاق النار المؤقت في قطاع غزة، لإتمام صفقة تبادل الأسرى، المقرر ان تمتد على عدة مراحل لمدة أربعة أيام.

وبالأمس، أصدرت قطر بيانًا خاص أعلنت فيه ما أسمته "اتفاق هدنة إنسانية".

وقد شمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق.

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها: "ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الانسانية.. تؤكد دولة قطر استمرار مساعيها الدبلوماسية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين، وتثمن بهذا الصدد الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم جهود الوساطة وصولاً إلى هذا الاتفاق".

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