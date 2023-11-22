الحوثيون: استهدفنا إيلات بصواريخ مجنّحة

مصراوي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع في بيان، اليوم الأربعاء، إطلاق صواريخ مجنحة على أهداف للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش "إيلات" جنوبي إسرائيل.

وكان سريع أشار إلى أن عملياتهم العسكرية جاءت انطلاقا من المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني وردا على المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مجددا تحذيره لكافة السفن التابعة "للعدو الإسرائيلي" أو التي تتعامل معه بأنها ستصبح هدفا مشروعا للحوثيين.

وناشد سريع كل الدول التي يعمل رعاياها بالبحر الأحمر بالابتعاد عن أي عمل مع السفن الإسرائيلية، مشددا على استمرارهم في تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على غزة.

ولفت سريع إلى أنه على المجتمع الدولي وقف العدوان الإسرائيلي على غزة إذا كان حريصا على أمن المنطقة وعدم توسيع الصراع.