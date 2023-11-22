جيش الاحتلال: لا نعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ

مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الأربعاء، إنه تم إبرام صفقة إعادة الأسرى مع حماس، مشيرا إلى أنهم ملتزمون بها وأن الأمور قد تأخذ وقتا.

وأوضح هاجاري أن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس قيّم الوضع في غزة وبحث أمن القوات مع القادة، موضحا أن عملية استعادة الأسرى لم تستكمل بعد وبحاجة إلى وقت.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم كشفوا الليلة عن تحديثات مهمة تتعلق بالبنية التحتية لـ "لإرهابيين" في غزة، إذ يقول إنهم اكتشفوا فتحة نفق يربط بين مستشفى ومؤسسة تعليمية في القطاع.

وأوضح هاجاري وفق ادعاءاته أنهم كشفوا عن بنية تحتية "إرهابية" في مستشفى الشفاء وفتحتي أنفاق تصل المستشفى بالخارج، زاعما العثور على غرف عمليات لحماس في مستشفى الشفاء.

وأكد هاجاري أنهم حددوا مراحل الحرب في غزة لافتا إلى أن قائد الأركان صدق على الخطط العسكرية للأيام القادمة، منوّها إلى أنه لا يعرف متى سيدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن ملاحقة قادة حماس في غزة أولوية لنا في هذه المرحلة، مضيفا "سننفذ قرارات الحكومة وباستطاعة الجيش أن يخلق الأرضية العملياتية لوقف القتال".

وأردف المتحدث باسم جيش الاحتلال "هناك تحديات عملياتية وعسكرية في غزة لكننا سنعيد المحتجزين"، مُدعيا أن قوات الاحتلال تواصل العمل حتى تدمير كل الأنفاق في قطاع غزة.

ولفت هاجاري إلى إبلاغ 392 من عائلات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين قُتلوا في الحرب، قائلا: "هجمات الحوثيين ممولة من إيران وهي مشكلة عالمية".