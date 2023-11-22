إعلان

BBC

بلومبيرج: واشنطن أبلغت إسرائيل أن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين سيصعب مواصلة الحرب ضد حماس

08:53 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

نقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، تصريحات تفيد بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن قتل عدد كبير من المدنيين في غزة سيصعب مواصلة الحرب ضد حماس.

وأعلن إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 14532 شهيدا بينهم أكثر من 6000 طفل و4000 امرأة.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "ارتفاع الشهداء بين الكوادر الطبية إلى 205 إضافة إلى 25 من طواقم الدفاع المدني و64 صحفيا، ارتفاع عدد المفقودين إلى نحو 7000 بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة".

ارتفاع عدد الضحايا المدنيين مواصلة الحرب ضد حماس العدوان الإسرائيلي على القطاع طوفان الأقصى إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"من المسافة صفر".. مشاهد استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في شمال غزة
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

مسؤول الأسرى في "حماس" لمصراوي: لا نعرف توقيت بدء الهدنة.. ولا حديث عن تجديدها