بلومبيرج: واشنطن أبلغت إسرائيل أن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين سيصعب مواصلة الحرب ضد حماس

مصراوي

نقلت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأربعاء، تصريحات تفيد بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن قتل عدد كبير من المدنيين في غزة سيصعب مواصلة الحرب ضد حماس.

وأعلن إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 14532 شهيدا بينهم أكثر من 6000 طفل و4000 امرأة.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "ارتفاع الشهداء بين الكوادر الطبية إلى 205 إضافة إلى 25 من طواقم الدفاع المدني و64 صحفيا، ارتفاع عدد المفقودين إلى نحو 7000 بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة".