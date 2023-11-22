مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل لا تواجه خطرًا وجوديًا لكن فلسطين تفعل

مصراوي

قال مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي رياض منصور خلال الجلسة الطارئة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 1.7 مليون فلسطيني نزحوا قسرا من منازلهم بسبب الحرب.

وأشار منصور إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حرم 2.3 مليون شخص من سبل العيش والبقاء على قيد الحياة.

وأكد أنه يجب أن تنتهي النكبة معربا عن رفض أي طرح يهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لافتا إلى أن نية حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحقيقية هي تدمير الدولة الفلسطينية وطموحاتها المشروعة.

وشدد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة على أن إسرائيل لا تواجه خطرا وجوديا لكن فلسطين تواجه مثل ذلك الخطر، ومنوّها إلى أنه ما من حل عسكري لهذا النزاع وما من سلام ممكن في الشرق الأوسط بدون تسوية القضية الفلسطينية

ولفت منصور إلى أنه يجب رسم مسار مختلف تعيش فيه دولتان جنبا إلى جنب في سلام وأمن حيث لا يقتل فلسطيني أو إسرائيلي.