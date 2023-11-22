المقاومة: نتنياهو اضطر لتبرير مواقفه أمام حكومته وأراد أن يماطل بشأن الهدنة

مصراوي

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي علي أبو شاهين، اليوم الأربعاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطر لتبرير مواقفه أمام حكومته وأراد أن يماطل بشأن الهدنة.

وأشار أبو شاهين في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن حركة الجهاد تُجري لقاءات مع حركة حماس من أجل التشاور وتنسيق المواقف، منوّها إلى أن صيغة الاتفاق تم التوصل إليها مع الوسطاء بعد التشاور مع حركة حماس.

وأكد أبو شاهين أن حركة الجهاد ملتزمة ببنود الهدنة موضحا أنهم جزء من الصفقة، مشددا على أنهم ملتزمون بالهدنة إذا التزم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة بصدد إعداد قوائم الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الذين سيتم إطلاق سراحهم، لافتا إلى أن حركة الجهاد عرضت الدخول في صفقة تبادل بالنسبة لأسرى العدو من غير الجنود.