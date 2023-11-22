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المقاومة تعلن استهداف 11 آلية للاحتلال خلال المعارك اليوم بغزة

07:16 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

المقاومة تستهدف 11 آلية للاحتلال أرشيفية

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مصراوي

أعلنت فصائل سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، اليوم الأربعاء، استهداف 11 آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور حي الزيتون وتل الهوى والشاطئ والشيخ رضوان ومنطقة جحر الديك بغزة خلال المعارك اليوم.

سبق وأن صرحت فصائل سرايا القدس، اليوم الأربعاء، بأن عناصرها تمكنت بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام من استهداف دبابة إسرائيلية "ميركافا Baz4" بقذيفتي "RPG-85" و "ياسين 105" في شارع المستوصف بحي الزيتون شرقي غزة.

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