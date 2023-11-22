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BBC

إذاعة جيش الاحتلال: المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسا لوقف صفقة الرهائن

06:48 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

صفقة تبادل أسرى مع حماس

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مصراوي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسا لوقف صفقة الرهائن المنتظر تنفيذها مع حماس.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مؤكدا على أن الرئيس الأمريكي ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن.

وتابع نتنياهو خلال كلمة له الثلاثاء: "الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة، لكنه القرار الصحيح، كما أنّ القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وأضاف نتنياهو: "الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا، وسنواصل الحرب حتى نحقق كل الأهداف ونقضي على حماس ونعيد المختطفين، فاستعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك".

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