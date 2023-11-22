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إيطاليا: إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حماس وأسلوب تحقيق أهدافها

06:10 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني

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مصراوي

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني لصحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن هناك عدد كبير جدا من المتطرفين في إسرائيل لا سيما في الضفة الغربية.

وأشار تاجاني إلى أن إسرائيل بحاجة لمراجعة التصور الدولي لهجومها على حماس وأسلوب تحقيق أهدافها، موجها رسالة إلى الاحتلال مفادها "رسالتي لإسرائيل هي احترام القانون الدولي وجدية التعامل بشأن المدنيين".

واقترح وزير الخارجية الإيطالي أن تدير الأمم المتحدة مع قوات حفظ سلام قطاع غزة لسنوات بعد الحرب، مؤكدا أنه يجب منح وقت للعمل على التوصل لحل سياسي طويل الأمد للصراع المستمر منذ عقود.

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