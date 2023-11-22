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BBC

الأمم المتحدة ترحب بالهدنة وتصفها بـ "خطوة مهمة"

04:42 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

قصف مقر للأمم المتحدة في غزة

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غزة - (د ب أ)

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء بالاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" لإطلاق سراح رهائن ووقف القتال والقصف في غزة، لكنه قال إنها مجرد بداية.

وقال متحدث باسم جوتيريش في بيان "إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك الكثير، الذي يتعين علينا القيام به"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة يشمل تبادل رهائن مقابل أسرى فلسطينيين.

وصوتت أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لصالح اتفاق مع حركة "حماس"، وفقًا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء.

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