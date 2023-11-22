ما هي تفاصيل الهدنة في غزة وما الذي سيحدث خلال سريانها؟

غزة - (بي بي سي)

تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح 50 أسير ووقف القتال للسماح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن حماس، تم تقديم المزيد من التفاصيل حول الكيفية التي قد يبدو بها هذا التوقف على الأرض في غزة.

أولاً، تتوقف جميع أنشطة الطائرات بدون طيار والطائرات الإسرائيلية لمدة أربعة أيام في جنوب القطاع، كما تقول حماس.

أما في الشمال، سيتوقف نشاط الطيران الإسرائيلي جزئياً بين الساعة 08:00-14:00 بتوقيت جرينتش كل يوم خلال الهدنة.

ومن المتوقع أن تبقى القوات والدبابات الإسرائيلية في مواقعها داخل القطاع طوال فترة الهدنة، حيث أضاف بيان حماس أن القوات الإسرائيلية لن تهاجم أو تعتقل أي شخص.

وسيسمح الاتفاق أيضًا لـ 200 شاحنة محملة بالمساعدات وأربع صهاريج وقود وأربع شاحنات تحمل الغاز بدخول غزة عبر معبر رفح المصري في كل يوم من الأيام الأربعة.