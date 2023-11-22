بعد الإعلان الهدنة.. وزير الخارجية الايراني يبدأ جولة إقليمية

طهران - (ا ف ب)

ذكرت وكالة نور نيوز المرتبطة بأكبر جهاز أمني في إيران أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيبدأ جولة في المنطقة بعد الإعلان عن هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضافت الوكالة "تتماشى الزيارة مع الجهود الدبلوماسية الإيرانية لوقف هجمات النظام الصهيوني على غزة ورفع الحصار وإرسال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المقهورين".

وقال عبد اللهيان، إن الوقت ليس في صالح إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد 6 أسابيع من المقاومة.