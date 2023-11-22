وزير خارجية بريطانيا يرحب باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

لندن - (د ب ا)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الهدنة بين إسرائيل وحماس سوف تكون "خطوة مهمة" نحو الإفراج عن الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكانت حركة حماس قد أعلنت عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت) لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وذكرت الحركة في بيان أن الاتفاق يتضمن وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة يشمل تبادل أسرى مقابل أسرى فلسطينيين.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن كاميرون القول "الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو طمأنة أسر الأسرى وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة".

وأضاف "أطالب جميع الأطراف بضمان تنفيذ الاتفاق كاملا. وبالطبع، نريد أن نرى الإفراج عن جميع الأسرى فورا ولم شمل الأسر المتضررة من أهوال هجوم السابع من أكتوبر الماضي".

وأوضح "هذه الهدنة تقدم فرصة مهمة لضمان إمكانية وصول حجم أكبر من الطعام والوقود والمساعدات المنقذة للحياة على أساس مستدام".

وقال "لقد قمنا بالفعل بمضاعفة مساعدتنا للفلسطينيين هذا العام، ونعمل بصورة وثيقة مع الأمم المتحدة لضمان أن تصل لمن يحتاجونها".

ورحب زعيم المعارضة كير ستارمر بالاتفاق، وقال إنه يجب استخدام الهدنة "لاتخاذ مزيد من الخطوات نحو مسار وقف كامل للأعمال العدائية".