المكتب السياسي لحماس: انتشال الجثث كان دافعا رئيسيا وراء اتفاق الهدنة

مصراوي



عبر مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن عميق الشكر للوسطاء لا سيما في مصر وقطر بشأن الاتفاق على هدنة.

وقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس، إن حركة الطائرات سوف تتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة، موضحا أن مصر وقطر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار، قائلا: "يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها".

وأشار مستشار رئيس المكتب السياسي، إلى أن شاحنات المساعدات ستشمل قطاع بأكمله جنوبا وشمالا، حيث تشمل المساعدات مواد أساسية وملابس، موضحا أن حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر.

وأكمل المستشار، أن دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق، مضيفا سوف نسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل قائلا: "الاتفاق يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة".

وتابع: أننا نتحدث عن وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة، موضحا أن انتشال الجثث كان دافعا رئيسيا وراء اتفاق الهدنة.