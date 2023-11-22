وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف موعد استعادة الأسرى من حماس

وكالات

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، عن موعد بدء استعادة الأسرى لدى حماس، قائلاً: "عملية استعادة الأسرى بموجب اتفاق الهدنة مع الحركة، ستبدأ الخميس".

بعد 46 يوم من المعارك والقصف المتواصل لقطاع غزة، نجحت الوساطة المصرية القطرية، في التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في غزة، يقتضي بالإفراج عن عدد من الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، مقابل وقف إطلاق النار بشكل مؤقت وزيادة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

ووافقت الحكومة الإسرائيلية وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على صفقة طال انتظاراه، لإطلاق سراح بعض الأسرى.