اتفاق الهدنة.. الكرملين: هذه هي الأخبار الجيدة الأولى من غزة منذ فترة طويلة جدًا

موسكو - (د ب أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يقيّم بشكل إيجابي الاتفاق بين الطرفين في غزة، إسرائيل وحركة حماس، وأن "هذه هي الأخبار الجيدة الأولى من غزة، منذ فترة طويلة".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء عن بيسكوف رده على الصحفيين عندما سئل كيف ينظر الكرملين إلى هذا الاتفاق، حيث قال: "إيجابي، هذه هي الأخبار الجيدة الأولى من غزة، منذ فترة طويلة جدا".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية: "أنتم تعلمون أن روسيا، وفي الواقع، معظم دول العالم، دعونا جميعا وعمليا... إلى هدنة إنسانية، لأنه فقط على أساس مثل هذه التوقفات، يمكن بناء معالم معينة للمحاولات المستقبلية لتحقيق تسوية مستدامة لهذه المشكلة".



ووفقا للمعلومات، سيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 امرأة وطفلا اختطفوا في قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام. في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما لا يقل عن 140 سجينة وقاصرا من سجونها، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وصوتت أغلبية أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي لصالح اتفاق مع حركة "حماس، وفقا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء.

ولم يتضح على الفور متى سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.