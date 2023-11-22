جهود دبلوماسية لوقف الحرب.. اللجنة العربية الإسلامية تصل إلى لندن بعد زيارة بكين وموسكو

لندن - (بي بي سي)

يبدأ الوفد العربي الإسلامي الذي وصل لندن أمس جولة مشاورات تشمل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويلتقي أعضاء اللجنة الوزارية الإقليمية، التي كلفتها القمة العربية الإسلامية الأخيرة بحشد الدعم لوقف الحرب في غزة، مع المسؤولين في لندن، وهي المحطة الثالثة في الجولة، بعد الصين وروسيا.

وتشمل اللجنة وزراء خارجية السعودية وقطر والأردن ومصر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا.

ومن المنتظر أن يجتمع الوزراء مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قبل التوجه إلى باريس في وقت لاحق اليوم.

كما تناقش قمة العشرين التي تعقد اليوم عن بعد القضايا المتعلقة بالحرب في غزة.