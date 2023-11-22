صفقة طال انتظارها.. هل يمكن أن تمتد الهدنة في غزة؟

كتب- محمد صفوت:

بعد 46 يوم من المعارك والقصف المتواصل لقطاع غزة، نجحت الوساطة المصرية القطرية، في التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في غزة، يقتضي بالإفراج عن عدد من الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، مقابل وقف إطلاق النار بشكل مؤقت وزيادة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

ويتوقع إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين يوم الخميس - وسيكون اليوم الأول لوقف إطلاق النار.

أصدرت إسرائيل قائمة ضمت 300 سجين ومعتقل فلسطيني، ربما يتم إطلاق سراحهم، كجزء من اتفاق لإطلاق سراح رهائن إسرائيليين، تحتجزهم حركة "حماس" في غزة.

وقالت، صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إنه بموجب الاتفاق، ستطلق إسرائيل سراح ما يصل إلى 150 معتقلاً فلسطينيًا، مقابل ما يصل إلى 50 أسير، في الأيام الأربعة الأولى، بالإضافة إلى إطلاق سراح آخرين، طبقًا لنفس النسبة من القائمة، التي تضم 300 فلسطيني، إذا تم إطلاق سراح المزيد من الأسرى.

توضح الصحيفة الإسرائيلية، أن الغالية العظمى من المعتقلين الفلسطينيين، الذين كشف الاحتلال الإسرائيلي عن اسمائهم، من الذكور وتتراوح أعمارهم ما بين 18 وأقل من ذلك، معظمهم محتجزون بسبب أعمال شغب وإلقاء حجارة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرة إلى أن عددهم يصل إلى 287 من أصل 300.

وأشارت الصحيفة إلى أن باقي القائمة من الفتيات وعددهن 13، ومعظمهن تم إدانتهن بمحاولة القيام بعمليات طعن.

وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي توصلا إليه الطرفان برعاية مصرية قطرية، يسمح في البداية بإطلاق سراح 50 أسير من النساء والأطفال على دفعات من جانب حماس مقابل هدنة مؤقتة وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل من النساء والأطفال.

لكن هناك حافز، ربما يتيح فرصة أكبر لوقف إطلاق النار، حيث جاء في بيان الحكومة الإسرائيلية أن "إطلاق سراح كل 10 رهائن إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي واحد من وقف القتال".

في هذا الشأن، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، أمامه فرصة ليمتد لمدة تصل إلى 10 أيام كحد أقصى، ويشمل الإفراج عن 300 أسير أمني فلسطيني، مقابل 100 أسير إسرائيلي لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.

واشتدت الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة قبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وشن الطيران الإسرائيلي مزيدا من الغارات فجر اليوم الأربعاء على مناطق مختلفة من القطاع، استشهد وأصيب في تلك الغارات العشرات من الفلسطينيين معظمهم من المدنيين.

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 14128 شهيد بينهم أكثر من 5840 طفلا و3920 امرأة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية كما ارتفع عدد الجرحى إلى 33 ألف جريح.