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BBC

مدير مستشفى كمال عدوان: يجب الضغط على الاحتلال لتحييد المستشفيات

10:53 ص الأربعاء 22 نوفمبر 2023

مستشفى كمال عدوان بغزة

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مصراوي

قال مدير مستشفى كمال عدوان، إن الوضع كارثي والقصف في كل مكان ويستهدف المنازل القريبة جدا من المستشفى.

وأضاف مدير المستشفى، أننا استقبلنا حوالي 60 شهيدا منذ الليلة الماضية ولدينا قرابة 200 مصاب ومريض، موضحا نستخدم الزيت النباتي بدل السولار حتى نستطيع تشغيل المولد.

وتابع: الإسعافات تصل إلى المستشفى بوسائل بدائية، موضحا أننا في احتياج إلى أطقم ومستلزمات طبية بأسرع وقت وأدعو لإنشاء مستشفى ميداني بالشمال، مضيفا يجب الضغط على الاحتلال لتحييد المستشفيات والسماح لنا بتقديم العلاج.

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