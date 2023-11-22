القصف الإسرائيلي يتواصل رغم اقتراب تنفيذ الهدنة

بغداد - (بي بي سي)

التوصل إلى اتفاق وهدنة بين حماس وإسرائيل لم يغير كثيرا من الوضع المرعب في غزة، فقد اشتدت الغارات الإسرائيلية في الساعات الأخيرة قبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وشن الطيران الإسرائيلي مزيدا من الغارات فجر اليوم الأربعاء على مناطق مختلفة من القطاع، وذلك في اليوم الـ 47 من الحرب، استشهد وأصيب في تلك الغارات العشرات من الفلسطينيين معظمهم من المدنيين.

ارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 14128 شهيد بينهم أكثر من 5840 طفلا و3920 امرأة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية كما ارتفع عدد الجرحى إلى 33 ألف جريح.

إسرائيل وحماس تتفقان على وقف كامل للقتال لمدة أربعة أيام يُسمح خلالها بدخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة، وقال مسؤول أمريكي إن الصفقة خطوة على طريق إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

ويتوقع إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن مقابل معتقلين فلسطينيين يوم الخميس - وسيكون اليوم الأول لوقف إطلاق النار.