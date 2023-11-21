نتنياهو: طلبت تدخل بايدن لتحسين ظروف الاتفاق وقد حدث ذلك

مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقق النصر الكامل.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال خلال مؤتمر صحفي: " الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا، وطلبت تدخل بايدن لتحسين ظروف الاتفاق وقد حدث ذلك".

وأشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيتم إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مؤكدا على أن الرئيس الأمريكي ساعد في تحسين الاتفاق ليشمل المزيد من الرهائن.

وأوضح نتنياهو: "الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة، لكنه القرار الصحيح، كما أنّ القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل، وتقول إن الاتفاق سيسمح للجيش بالاستعداد لمواصلة القتال".

وأضاف نتنياهو: "الحرب مستمرة وستستمر حتى نحقق جميع أهدافنا، وسنواصل الحرب حتى نحقق كل الأهداف ونقضي على حماس ونعيد المختطفين، فاستعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك".