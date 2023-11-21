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وزير الإعلام اللبناني: المنطقة كلها ستكون في حرب إذا بدأت لبنان في مواجهة إسرائيل

09:19 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري

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مصراوي

قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، اليوم الثلاثاء، إن ما قام به الاحتلال الإسرائيلي هو اغتيال متعمد لاثنين من الصحفيين بقناة الميادين أثناء عملهما في منطقة مفتوحة.

وأشار مكاري إلى أن استهداف الاحتلال للصحفيين في جنوب لبنان محاولة لتغييب الحقيقة، مؤكدا أنه في حال دخل لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل فإن المنطقة كلها ستدخل الحرب.

وأوضح وزير الإعلام اللبناني أن إسرائيل هي من تريد جر لبنان وحزب الله إلى الحرب.

وطالب مكاري الدول العربية بموقف أكثر حزما تجاه الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة.

وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري الاحتلال الإسرائيلي استهداف الاحتلال للصحفيين جنوب لبنان إسرائيل غزة طوفان الأقصى

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