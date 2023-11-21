المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد: دعونا لبنان وإسرائيل لتجنب فتح جبهة جديدة للقتال

مصراوي:

دعا المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لبنان وإسرائيل إلى تجنب فتح جبهة جديدة للقتال.

يأتي ذلك بعد أنباء مقتل صحفيين اثنين في قصف للاحتلال على جنوب لبنان، حيث قال وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، إن إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقمع حرية الرأي والصحافة.

وأضاف "بوحبيب"، خلال لقائه اليوم وزيرة خارجية بلجيكا فور وصوله إلى بروكسل، أن الوزارة ستتقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي وتطالب بإدانة هذه الجريمة البشعة، محذرًا من امتداد ما وصفه بحريق غزة إلى منطقة الشرق الأوسط في حال عدم تضافر الجهود لإخماده.

وقد تأكد اليوم الحديث عن هدنة إنسانية في غزة، تشمل صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، تقرر لها أن تبدأ الخميس المقبل بإطلاق سراح 10 من أسرى الاحتلال في القطاع.

بينما ثمن وزير الخارجية اللبنانية موقف بلجيكا المتوازن والداعم لوقف إطلاق النار، ومرحبًا برغبتها في المساعدة على خفض التوتر في المنطقة وصولًا إلى حل سياسي مستدام تسعى إليه بلجيكا عند ترأسها بداية العام القادم لمجلس الاتحاد الأوروربي.