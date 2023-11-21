البيت الأبيض: مجموعة فاجنر تستعد لتقديم معدات عسكرية لحزب الله

مصراوي

قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة فاجنر الروسية ربما تستعد لتقديم معدات عسكرية لحزب الله في لبنان أو إيران.

وفي الـ 2 من نوفمبر الجاري نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن وكالة الاستخبارات الأمريكية"CIA" تقريرا يفيد بأن مجموعة "فاجنر" الروسية قد تقدم منظومة دفاع جوي متكاملة إلى حزب الله اللبناني.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن هذا سيشكل جبهة لبنانية مسلحة ثانية ضد إسرائيل.

ولفتت الصحيفة إلى أن تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، تشير إلى أن النظام الدفاعي سيكون من الطراز SA-22، الذي يستخدم الصواريخ المضادة للطائرات ومدافع مختلفة الأعيرة لاعتراض الطائرات والتهديدات الجوية.