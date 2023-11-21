حماس: مقاومونا يقاتلون الولايات المتحدة وليس جيش الاحتلال الإسرائيلي وحده

مصراوي

قال القيادي في حركة حماس غازي حمد، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي إنجاز على الأرض في غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال أعلن سعيه لتهجير أهالي القطاع ويمارس الترويع لإجبارهم على ذلك.

وأكد حمد في تصريحات تلفزيونية لقناة " الجزيرة" أن الاحتلال سيفشل في تهجير أهالي غزة بل وسيكون القطاع مقبرة لجنوده.

ولفت القيادي في حماس إلى أن مقاتلي المقاومة يقاتلون الولايات المتحدة الأمريكية وليس جيش الاحتلال الإسرائيلي وحده، مشددا على عدم ثقتهم في الإدارة الأمريكية.

ونوّه حمد إلى قدرتهم على إفشال مخطط تغيير الواقع في غزة، قائلا إن المقاومة غيرت وجه التاريخ عبر كشف ضعف الاحتلال وإعادة الحياة للقضية الفلسطينية.