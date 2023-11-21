حماس: الاحتلال يدفع الفلسطينيين من شمال غزة لجنوبها قبل تهجيرهم إلى مصر بغطاء أمريكي

مصراوي

قال القيادي بحركة حماس خليل الحية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المقاومة تعمل على مساعدة الفلسطينيين على الصمود في غزة وهذا يستلزم استمرار فتح معبر رفح، لافتا إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تتجاوز 10% من احتياجاته.

ولفت الحية إلى أن الاحتلال يعمل على تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه قبل أن يدفعهم نحو مصر بغطاء من الإدارة الأمريكية، مشددا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يغادرها وهناك مئات الآلاف لا يزالون في شمال قطاع غزة.

واستذكر الحية قرار القمة العربية الإسلامية الداعي لكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى غزة، منوّها إلى أن حماس سلمت ردها إلى قطر ومصر بشأن اتفاق الهدنة ولا زالوا ينتظرون موقف الاحتلال.

وعبر القيادي بحركة حماس عن إدانته لاستهداف الاحتلال لصحفيي قناة الميادين في قصف وصفه بـ "الغادر" على جنوب لبنان، موضحا أن سياسة قتل الصحفيين لن تفلح في إخفاء حقيقة الاحتلال وجرائمه المتواصلة.

وطالب الحية الشعوب بتصعيد الضغوط لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنهم أمام لحظات حاسمة بشأن الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي.