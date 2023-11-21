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BBC

الاحتلال يعلن مقتل اثنين من جنوده في معارك شمالي غزة

07:13 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من جنوده في معارك شمالي غزة.

ونشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، مقطع فيديو جديد وثق عملية استهداف مباشرة لجنود إسرائيليين في القطاع.

وقالت "القسام" إن المشاهد تظهر التحام مقاتليها مع الجنود الإسرائيليين في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" توجيه ضربة صاروخية كبيرة على تل أبيب فيما دوت صافرات الإنذار من مناطق واسعة في إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات سُمع دويها في تل أبيب ووسط إسرائيل وبعدد كبير من المستوطنات.

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