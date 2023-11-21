الحكومة بغزة: 14128 شهيداً منذ بدء العدوان الإسرائيلي

مصراوي

قال المتحدث باسم مكتب الإعلام الحكومي في غزة سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ أكثر من 1354 مجزرة،

فيما بلغ عدد المفقودين أكثر من 6800 مفقودٍ إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، في حين يمنع الاحتلال الوصول إليهم مشيرا إلى أن بينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.

وأوضح معروف أن عدد الشهداء بلغ أكثر من 14128 شهيداً، بينهم أكثر من 5840 طفلاً، و3920 امرأة، لافتا إلى أن 69% من الشهداء هم من الأطفال والنساء.

بينما ارتفع عدد الإصابات لأكثر من 33000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.