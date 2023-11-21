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الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان بغزة

06:30 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف أرشيفية

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مصراوي

قالت قناة "الجزيرة" في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء، إن قصفا إسرائيليا استهدف سيارة إسعاف أمام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وكانت وكالة أنباء "شمس نيوز" الفلسطينية قالت، السبت الماضي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقذيفة مدفعية قسم الأطفال في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.

بينما أكد تلفزيون فلسطين في اليوم نفسه، أن أجساد الشهداء والضحايا تكدست في مستشفى كمال عدوان الحكومي بشمال قطاع غزة، كما أكد باستهداف الاحتلال لمحيط المستشفى خلال ساعات النهار.

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