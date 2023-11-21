بعد قليل.. المقاومة تعرض مشاهد من استهداف قوة من جنود الاحتلال بغزة

استهداف قوة من جنود الاحتلال بغزة أرشيفية

مصراوي

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها ستعرض مشاهد من استهداف قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في غزة.

ووفقا لكتائب القسام، فإن القوة تم الإيقاع بها في كمائن الموت واستهدافهم داخل منزل تحصنوا بداخله في منطقة جحر الديك، شرق المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني، أن عناصره قصفت قاعدة بيت هلل العسكرية الإسرائيلية بصواريخ "جراد".

وأكد حزب الله في بيانه على اندلاع النيران في مصنع تابع لشركة رافاييل للصناعات العسكرية الإسرائيلية، في منطقة شلومي بمدينة الجليل الغربي على الحدود الشمالية مع لبنان، بعد استهدافه بالصواريخ.

وكان حزب الله اللبناني أعلن، أمس الأول الأحد، استهداف موقع العباد الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، مؤكدا إصابة التجهيزات الفنية المستحدثة فيه بشكل مباشر.

وكذلك أشار إلى استهداف تجمعات لجنود الاحتلال قرب موقع المرج وفي حرش راميم ومحيط ثكنة هونين اللبنانية مُوقعا فيها إصابات مؤكدة.