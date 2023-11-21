هيئة البث الإسرائيلية: سيتم وقف إطلاق النار في غزة لمدة 5 أيام

مصراوي

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تصريحات عن "مصدر رفيع" تفيد بأن صفقة الإفراج عن بعض الأسرى لدى حماس ستشمل إطلاق سراح خمسين طفلا وامرأة على دفعات.

وأكدت أنه في مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين سيتم الإفراج عن نحو 150 سجينا أمنيا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية.

وأشار المصدر للهيئة الإسرائيلية إلى أنه سيتم وقف مؤقت لإطلاق النار لخمسة أيام، موضحا أنه قد يتمدد إذا أفرجت حركة حماس عن المزيد من الأسرى لديها.