الأردن يتلقى طلبًا إسرائيليًا بإخلاء مستشفاه الميداني في غزة

مصراوي

نقل التلفزيون الأردني عن رئيس الوزراء المملكة الهاشمية بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن الأردن تلقّى إشعارات من الجانب الإسرائيلي تحث على إخلاء المستشفى الميداني الأردني في غزة، مؤكدا أن الأردن لم يستجب لها.

وفي وقت سابق من اليوم قال الخصاونة، إن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية تعتبر إخلالاً باتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

وشدد الخصاونة في بيان نشرته رئاسة الوزراء الأردنية على تأكيد رفض الأردن أي محاولات في هذا الشأن، مضيفا أنها "بمثابة إعلان حرب علينا، كونها تشكل إخلالاً مادياً باتفاقية السلام".