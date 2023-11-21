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BBC

الأردن يتلقى طلبًا إسرائيليًا بإخلاء مستشفاه الميداني في غزة

05:52 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

المستشفى الميداني الأردني في غزة

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مصراوي

نقل التلفزيون الأردني عن رئيس الوزراء المملكة الهاشمية بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، تصريحات تفيد بأن الأردن تلقّى إشعارات من الجانب الإسرائيلي تحث على إخلاء المستشفى الميداني الأردني في غزة، مؤكدا أن الأردن لم يستجب لها.

وفي وقت سابق من اليوم قال الخصاونة، إن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية تعتبر إخلالاً باتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل.

وشدد الخصاونة في بيان نشرته رئاسة الوزراء الأردنية على تأكيد رفض الأردن أي محاولات في هذا الشأن، مضيفا أنها "بمثابة إعلان حرب علينا، كونها تشكل إخلالاً مادياً باتفاقية السلام".

المستشفى الميداني الأردني في غزة الأردن يتلقى طلب إسرائيلي إخلاء المستشفى الميداني الأردني طوفان الأقصى

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