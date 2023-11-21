"واللا": يحيى السنوار حدد شروطًا لقبول الهدنة والإفراج عن أسرى

تل أبيب - (بي بي سي)

أفادت صحيفة "واللا" العبرية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن هناك شروطًا وضعها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة يحيى السنوار لإعادة الأسرى.

وتقول الصحيفة إن المفاوضات لا تزال مستمرة، لكنها تقول إن السنوار يصر على الوقف التام لنشاط الطائرات الإسرائيلية في قطاع غزة طيلة فترة الهدنة المؤقتة التي تقدّر مدّتها بين أربعة وخمسة أيام.

وبحسب الصحفية، فإن هناك سببًا آخر لتأخير صفقة الإفراج عن الأسرى، وهو ما وصفته بذرائع حماس بعدم امتلاكها معلومات دقيقة عن مكان جميع المخطوفين، فيما تعرب المؤسسة الأمنية عن تخوفها من أن المسلحين في حماس قد يحاولون استغلال فترة التهدئة لمهاجمة قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو لجمع معلومات حول مواقع القوات في الميدان.

في غضون ذلك، نقلت واللا عن مصادر في المنظومة الأمنية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم في حال استمرار تأخير الإفراج عن الأسرى بتعميق مناوراته ضد الخلايا الميدانية لحماس، وبدء مناورات في مناطق إضافية في قطاع غزة.