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BBC

واشنطن: 6 أمريكيين قتلوا منذ هجمات 7 أكتوبر

04:13 م الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

مقتل 6 أمريكيين منذ هجمات 7 أكتوبر أرشيفية

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واشنطن - (ا ف ب)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن ما يزيد عن 1200 من الأمريكيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم ما زالوا في غزة وإن ستة مواطنين أمريكيين على الأقل قتلوا منذ بداية هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن أحدث الأرقام الصادرة واستشهد نحو 13300 شخص منذ أن بدأت إسرائيل هجومها، بما في ذلك أكثر من 5500 طفل، وفي حين تقول منظمة الصحة العالمية إنها تعتقد أن الأرقام موثوقة.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأحد عدد القتلى المدنيين بأنه "مذهل وغير مقبول".

هذا المحتوى من

AFP
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