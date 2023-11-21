اليونيسف: أطفال غزة لا يحصلون على الحد الأدنى الكافي لهم من مياه الشرب

مصراوي

قال المتحدث باسم اليونيسف، إن وضع الأطفال في قطاع غزة مؤسف وكارثي وأمس كان يوما محزنًا لأطفال القطاع.

وتابع المتحدث باسم اليونيسف، خلال تصريحاته لقناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أطفال غزة لا يحصلون حتى على الحد الأدنى الكافي لهم من مياه الشرب.

ولفت إلى أن اليونيسف تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة لحماية الأطفال ومساعدتهم، فإن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة جدًا والمنظمة تُدخل مستلزمات طبية إلى جنوب القطاع.

وأوضح المتحدث باسم اليونيسف، قائلًا " لدينا 340 ألف طفل في غزة دون سن الخامسة وهم أكثر من يعانون من سوء التغذية، والعديد من الأمراض تنتشر في صفوف أطفال غزة بسبب قلة التغذية".