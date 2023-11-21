"اليونيسيف" ترحب بأي خطوة من شأنها حل أزمتي الرهائن والمساعدات

غزة - (بي بي سي)

أكد توبي فريكر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ترحيب الجهة الأممية بأي صفقة تُبرم بين إسرائيل وحماس لصالح إنهاء أزمة الرهائن.

وبرزت للواجهة مؤخرًا أحاديث بشأن صفقة في الأفق على الرغم من تكتم في الوقت الحالي بشأن تفاصيلها التي لم تضح الصورة الأخيرة بشأنها بعد.

وعلق فريكر على ذلك لبي بي سي قائلا: "إذا تسنى الحصول على وقف إنساني فوري لإطلاق النار وهو ما دعت إليه اليونيسف والعديد من المنظمات الأخرى سابقا، فعندئذ بالفعل، سوف تكون هناك حاجة للتحرك من أجل جلب الإمدادات الإغاثية بأسرع ما يمكن ومن ثم نقلها للملاجئ كي تصل إلى الأشخاص الذي يحتاجون إليها أينما كانوا داخل قطاع غزة، وهم في كل مكان تقريبًا".

وأضاف فريكر أن جلب المساعدات أمر حيوي على صعيد أنها منقذة للأرواح ومخففة للمعاناة وكذلك على صعيد درء خطر وبائي وشيك بسبب تعطل مرافق الصحة والخدمات تزامنا وحلول موسم الشتاء الذي يكثر فيه انتشار الأمراض.