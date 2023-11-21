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BBC

حملة مداهمات في ولاية ألمانية لمكافحة الكراهية ضد لليهود

11:05 ص الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

حملة مداهمات

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ميونخ - (د ب أ)

شنت سلطات إنفاذ القانون في ولاية بافاريا الألمانية حملة مداهمات في عدد من المدن بالولاية الواقعة جنوبي البلاد لمكافحة انتشار الكراهية ضد اليهود.

وقال متحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في الولاية إنه تم تفتيش 19 عقارا صباح اليوم الثلاثاء في إطار الحملة.

ويقود التحقيقات مكتب المدعي العام، الذي يحقق - بحسب بياناته - ضد 20 شخصا مشتبها بهم.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المداهمات وقعت في ميونخ ونرونبرج، من بين مدن أخرى.

ووفقا للبيانات، تحقق السلطات في إحدى الحالات ضد رجل لنشره صورة للزعيم النازي الراحل أدولف هتلر على وسائل التواصل الاجتماعي مع إشارة إلى محرقة النازية (الهولوكوست).

وقال المتحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية: "نريد أيضا أن نبعث بإشارة ضد معاداة السامية".

حملة مداهمات ميونخ مكافحة الكراهية ضد لليهود

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