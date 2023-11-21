الصحة بغزة: الاحتلال يحاصر مستشفى الإندونيسي وعاجزين على دفن جثامين الشهداء



مصراوي

قال الدكتور منير البرش مدير وزارة الصحة في غزة، إن الدبابات الإسرائيلية ما زالت تحاصر المستشفى الإندونيسي.

وتابع مدير الصحة الفلسطينية بغزة خلال مداخلة لقناة الجزيرة: " الاحتلال كذب في ادعائه حول مستشفى الشفاء، ويسوق الآن نفس الأسباب لإخلاء المستشفى الإندونيسي".

وأضاف مدير الصحة الفلسطينية بغزة: "100 حالة بالمستشفى الإندونيسي تحتاج لجراحات عاجلة، ويتعين نقلها إلى خارج القطاع، وتوجد جثث ملقاة منذ 3 أيام في المستشفى الإندونيسي وليس بمقدورنا دفنها.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلسلة من الغارات العنيفة تستهدف منازل بمخيم النصيرات ومخيم جباليا الآن.

وتابعت وسائل الإعلام الفلسطينية، سقوط نحو 17 شهيد في استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة الحنفي بمخيم النصيرات.

وأكدت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حاليا حزام ناري، يستهدف محيط محطة توليد الكهرباء بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتدور حاليا حسب وسائل إعلام فلسطينية، اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال، يتخللها إطلاق رصاص وانفجارات غرب جباليا شمال القطاع.