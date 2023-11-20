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BBC

الصليب الأحمر: مستعدون لتسهيل إطلاق سراح الرهائن مستقبلا بين إسرائيل وحماس

11:34 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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مصراوي

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن رئيس اللجنة التقى إسماعيل هنية، مدير المكتب السياسي لحركة حماس، في الدوحة ضمن جهود تعزيز القضايا الإنسانية المتعلقة بالحرب على غزة.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيانها لها اليوم الإثنين: "مستعدون لتسهيل إطلاق سراح الرهائن مستقبلا، بموافقة طرفي النزاع لكننا لا نشارك في المفاوضات الحالية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن اتفاقا بشأن إطلاق سراح الرهائن بات قريبا، حسبما أعلنت قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

ومن جانبه، أعلن إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 13300 شهيد بينهم أكثر من 5600 طفل و3550 امرأة وأكثر من 31 ألف إصابة.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن "60 % من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم جزئي أو كلي".

وطالب مدير مكتب الإعلام الحكومة أن دول العالم بالضغط من أجل وقف هذه الحرب والجرائم المتواصلة على القطاع.

ولفت إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في خروج 55 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة.

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