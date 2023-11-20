أمريكا تعلن مقتل 6 من مواطنيها بينهم 5 جنود في جيش الاحتلال بغزة

مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن 6 أمريكيين لقوا حتفهم منذ 7 أكتوبر 5 منهم جنود في جيش الدفاع الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "سنطالب إسرائيل بمعاقبة المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، لا يمكن قبول الاعتداءات من جانب المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن أمريكا، أوضحت لإسرائيل أن عنف المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين بالضفة غير مقبول، ونريد خطوات إسرائيلية لمحاسبة المستوطنين المتطرفين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نقوم بكل الجهود اللازمة مع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط لمنع توسع النزاع في غزة".

ولفت إلى أن واشنطن تكثف العمل على معبر رفح لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة.

وأشار إلى أن احتجاز السفينة جالاكسي في البحر الأحمر خرق صارخ للقانون الدولي.