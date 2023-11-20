وزير الإعلام اليمني: اختطاف الحوثيين للسفينة جالاكسي ليدر عمل إرهابي

مصراوي

قال وزير إعلام اليمن معمر الإيرياني، إن اختطاف الحوثيين للسفينة "جالاكسي ليدر" عمل إرهابي.

وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على صفحته بموقع "إكس" على تويتر: "إن اختطاف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، حاملة المركبات "جالاكسي ليدر" التي تديرها شركة نيبون يوسن اليابانية، أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية في رحلة تجارية اعتيادية بين تركيا والهند، وعلى متنها طاقم بحارة غالبيتهم من الجنسية التركية، جريمة قرصنة مكتملة الأركان، وإرهاب دولة منظم تمارسه إيران عبر ذراعها الحوثية".

وأوضح الوزير اليمني، أن هذا العمل ليس له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بل يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما أنه محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة، حسبما ذكر.

وأشار، إلى أن هذا العمل امتداد لسلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية الممتدة من جنوب لبنان وصولاً لليمن، والتي تهدف إلى غسيل سمعة طهران، وما يسمى "محور المقاومة" حسب قوله.

وأكد وزير الإعلام، أن هذه العملية نتيجة مباشرة لتدليل المجتمع الدولي لمليشيات الحوثية منذ نشأتها، والضغوط التي مورست على الحكومة الشرعية لعدم حسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بما في ذلك اتفاق السويد الذي أعاق تحرير محافظة الحديدة وموانئها، والتغاضي الدولي المتواصل عن جرائم المليشيا بحق اليمنيين، والصمت على استهدافها البنية التحتية لإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، والذي دفعها للتمادي أكثر، وفقا لقوله.

ومن جانبه نشر الإعلام العسكري لجماعة أنصار الله "الحوثيون"، مقطعًا مصورًا لعملية احتجاز السفينة في البحر الأحمر ورفع علم فلسطين فوقها.

وقال الحوثيون إن السفينة إسرائيلية وهددوا بمزيد من العمليات البحرية حتى توقف إسرائيل الحرب على غزة.

قوات #الحوثي في #اليمن تنشر فيديو لعملية احتجاز السفينة في البحر الاحمر و رفع علم #فلسطين فوقها.

الحوثيون قالوا ان السفينة اسرائيلية و هددوا بمزيد من العمليات البحرية حتى توقف #إسرائيل الحرب على #غزة pic.twitter.com/QzwpKbFqWz — Fadi Mansour فادي منصور (@FadiMansour77) November 20, 2023

ونقلت صحيفة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أمس الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تفيد بأن الحوثيين استولوا على سفينة "جالاكسي ليدر" عبر إنزال من طائرة مروحية اليوم.

وكانت فضائية "العربية" أفادت، بأن جماعة الحوثي احتجزت سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" على وعلى متنها 22 شخصًا، كانت تبحر قرب سواحل الخليج.

وفي وقت سابق اليوم، هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، "تعلن القوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

وكانت جماعة الحوثي أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.

وسبق وأن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مع إسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.