الخارجية الأردنية: تم إجلاء 81 شخصًا من مواطنينا في غزة عبر معبر رفح

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الأردنية، أنه وصل 24 مواطنًا على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بعد إجلائهم من غزة.

وتابعت الخارجية الأردنية في بيان لها اليوم الإثنين، أن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم اليوم من غزة عبر معبر رفح بلغ 81 شخصا.

وأعلن مسؤولون في الصحة صحيون في قطاع غزة وصول أول مستشفى ميداني أردني مع طاقم طبي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر المنصرم عبر معبر رفح عند الحدود مع مصر.

وأكد مدير المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن المستشفى سيقام "في محيط مستشفى ناصر في خان يونس في جنوب القطاع لاستقبال الجرحى والمصابين".

ودخلت 40 شاحنة محملة معدات وأجهزة طبية للمستشفى برفقة طاقم مؤلف من 17 شخصا. وقال زقوت "من المتوقع وصول مستشفيين ميدانيين من الإمارات وقطر وسيتم إقامتهما في جنوب القطاع".