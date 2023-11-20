حماس: أي صفقة لتبادل الأسرى يجب أن يصحبها وقف إطلاق النار

مصراوي

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس، أنه ليس هناك تفاصيل نهائية في الوقت الراهن بخصوص صفقة تبادل الأسرى.

وتابع عضو المكتب السياسي لحماس خلال حديثه للجزيرة مباشر، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل في صفقة تبادل الأسرى ويكذب على كل الأطراف.

ولفت الرشق إلى أنه في كل مرة نقترب من إنجاز صفقة الأسرى تبرز مشاكل وتوقفها، الطرف الصهيوني وخصوصا نتنياهو هو من يعطل التوصل لصفقة تبادل الأسرى.

وأكد أن أي صفقة لتبادل الأسرى يجب أن يصحبها وقف لإطلاق النار.