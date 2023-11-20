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BBC

رفعوا علم فلسطين فوقها.. فيديو للحظة احتجاز الحوثيين لسفينة بالبحر الأحمر

06:58 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

السفينة جالاكسي ليدر

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مصراوي

نشر الإعلام العسكري لجماعة أنصار الله "الحوثيون"، مقطعًا مصورًا لعملية احتجاز السفينة في البحر الأحمر ورفع علم فلسطين فوقها.

وقال الحوثيون إن السفينة إسرائيلية وهددوا بمزيد من العمليات البحرية حتى توقف إسرائيل الحرب على غزة.

ونقلت صحيفة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أمس الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تفيد بأن الحوثيين استولوا على سفينة "جالاكسي ليدر" عبر إنزال من طائرة مروحية اليوم.

وكانت فضائية "العربية" أفادت، بأن جماعة الحوثي احتجزت سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" على وعلى متنها 22 شخصًا، كانت تبحر قرب سواحل الخليج.

وفي وقت سابق اليوم، هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.
وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، "تعلن القوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".
وكانت جماعة الحوثي أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.
وسبق وأن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مع إسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.

السفينة جالاكسي ليدر الحوثيون احتجاز سفينة سفينة إسرائيلية

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