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الحكومة بغزة: العدوان الإسرائيلي تسبب في خروج 55 مستشفى و52 مركزًا صحيًا عن الخدمة

06:47 م الإثنين 20 نوفمبر 2023

قصف المستشفى الإندونيسي أرشيفية

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مصراوي

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، إن "دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المستشفى الإندونيسي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الجرحى".

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن "60 % من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان ما بين هدم جزئي أو كلي".

وطالب مدير مكتب الإعلام الحكومة أن دول العالم بالضغط من أجل وقف هذه الحرب والجرائم المتواصلة على القطاع.

ولفت إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع تسبب في خروج 55 مستشفى و52 مركزا صحيا من الخدمة.

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