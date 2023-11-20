الرئيس التركي: نتنياهو يهز صورة إسرائيل باستهدافه المستشفيات والمرافق الطبية بغزة

مصراوي

قال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، إن "هذه ليست حربا لكنها بربرية ووحشية وغدر وإرهاب يرتكبه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وتابع الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي، "أن نتنياهو يهز صورة إسرائيل باستهدافه المستشفيات والمرافق الطبية".

ولفت إلى أن الضربات الإسرائيلية تستهدف النساء والأطفال الرضع، موضحًا أن تركيا أرسلت 800 طن من المساعدات من أجل إخواننا في غزة.

وأكد الرئيس التركي أن "فرقنا تهرع إلى المناطق التي تم الإبلاغ عن سقوط صواريخ فيها"، موضحًا أن العالم الغربي لا يحرك ساكنا إزاء المجازر بحق النساء والأطفال.

وأشار إلى أن تركيا ليست مدينة لإسرائيل بخلاف العالم الغربي الذي يبرر المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، في ظل الصمت العالمي تصبح إسرائيل أكثر جرأة لارتكاب المزيد من المجازر.