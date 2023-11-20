الحوثيون: نحذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره

مصراوي

قال قائد لواء الدفاع الساحلي التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين، "قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية".

وتابع قائد جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، "نحذر من أي تدخل أجنبي في مياه اليمن الإقليمية أو جزره"

وأكد قائد أنصار الله أنه لديهم الأسلحة والصواريخ المناسبة للتعامل مع أي تطورات.

ونقلت صحيفة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الأحد، عن مسؤولين أمريكيين تصريحات تفيد بأن الحوثيين استولوا على سفينة "جالاكسي ليدر" عبر إنزال من طائرة مروحية اليوم.

وكانت فضائية "العربية" أفادت في نبأ لها اليوم الأحد، بأن جماعة الحوثي اختطفت سفينة إسرائيلية "جالاكسي ليدر" على وعلى متنها 22 شخصًا، كانت تبحر قرب سواحل الخليج.

وفي وقت سابق اليوم، هددت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، باستهداف السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، "تعلن القوات المسلحة اليمنية (تابعة للحوثيين) أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم إسرائيل والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".

وكانت جماعة الحوثي أكدت في وقت سابق أنها قادرة على استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر.

وسبق وأن أعلنت الجماعة استهداف مواقع في جنوب إسرائيل بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، مع إسقاط مسيرة أمريكية في البحر الأحمر.