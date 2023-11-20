ماكرون: مستعدون لاستقبال جرحى من الفلسطينيين بالمستشفيات في فرنسا

مصراوي

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، استعداد المستشفيات في العاصمة باريس لاستقبال الأطفال الجرحى أو المرضى من غزة ممن يحتاجون لرعاية طارئة، في حال كان ذلك "مفيدا وضروريا".

وقال ماكرون في منشور على حسابه على منصة "إكس"، إن "فرنسا تحشد كل الوسائل المتاحة لها لا سيما الجوية، لكي يتمكن (هؤلاء الأطفال) من تلقي العلاج في فرنسا، في حال كان ذلك مفيدا وضروريا".

وأوضح ماكرون أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لاستقبال ما يصل لـ 50 مريضا فلسطينيا في المستشفيات الفرنسية.

وكشف عن قراره باستئجار طائرة تابعة للقوات الجوية الفرنسية لنقل قرابة 10 أطنان من المساعدات العاجلة والتي تتضمن محطتين صحيتين متنقلتين لخدمة نحو 500 شخص.

وكذلك أعلن الرئيس الفرنسي إبحار حاملة المروحيات "ديكسمود" بداية الأسبوع الجاري والتي من المنتظر وصولها إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وتسع الحاملة الفرنسية 40 سريرا لعلاج الحالات الأكثر خطورة ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة إذا اقتضت الحاجة.